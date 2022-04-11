Бывшему мэру Рубежного сообщили о подозрении в предательстве

Ему, согласно УК Украины, грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывшему мэру города Рубежное Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В частности, уголовное производство следователи полиции открыли по ч. ч. 1, 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного следствия, бывший мэр Рубежного добровольно согласился возглавить местную оккупационную администрацию. Он публично поддерживал действия РФ и террористической организации "ЛНР" по захвату территории Украины, отрицал российскую вооруженную агрессию против Украины.

На данный момент досудебное следствие продолжается. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Британцы показали новую карту боев в Украине: Есть важные изменения

Напомним, ранее правоохранители разоблачили бойца Нацгвардии, который передавал российским оккупантам данные о воинских частях.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.