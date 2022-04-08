Пойман нацгвардеец-предатель, передававший врагу данные о воинских частях

Мужчине уже сообщили подозрение в государственной измене.

Правоохранители разоблачили бойца Нацгвардии, который передавал врагу данные о воинских частях. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В сообщении говорится, что нацгвардеец-предатель, будучи на административной должности, в условиях военного положения умышленно помогал россиянам в проведении подрывной деятельности, направленной против Украины.

Кроме того, правоохранитель передавал РФ сведения о деятельности подразделений ВСУ и служебную информацию, используемую Нацгвардией. Также он передавал информацию об учениях ВСУ, фотографии и координаты воинских частей.

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Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении в государственной измене. В данный момент суд рассматривает ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что мэра Немирова задержали за стрельбу из автомата.

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