В Украине стартовал процесс обследования разрушенных зданий

Соответствующее обследование происходит только после процесса разминирования.

В Украине стартовал процесс обследования зданий и сооружений, которые были разрушены или повреждены во время войны. Об этом сообщает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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Первая группа экспертов выехала в Киевскую область.

"В результате вооруженной агрессии РФ в Украине были повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры. Следовательно, для их обследования уже сформирован ряд групп, в которые входят неравнодушные специалисты и эксперты, имеющие соответствующую квалификацию. И такие группы продолжают формироваться", - отметила Козловская.

Обследования будут проводить профессионалы с соответствующей квалификацией.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.