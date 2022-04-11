СНБО: Россия готовит фейки, что Украина "массово уничтожает жителей ОРДЛО"

Оккупанты хотят дезинформировать мировое сообщество.

Российская пропаганда планирует выйти за пределы своей страны, навеивая геноцид и ненависть к украинцам мировому сообществу. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщают, Россия готовит фейки, что Украина якобы "массово уничтожает жителей ОРДЛО".

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Страна-агрессор хочет дискредитировать Украину перед всем миром, поэтому планирует запустить провокации, что якобы украинская власть при поддержки стран Запада готовит "акции по уничтожению людей" в оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей.

Россия готовит запустить такие фейки, как:

"съемка провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи в Северодонецком районе"

"подрыв резервуаров с хлором в Попаснянском районе".

Таким образом рашисты хотят вновь переложить ответственность за свои военные преступления на Украину. Однако за 8 лет Украина не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, поэтому в такие провокации цивилизованный мир не поверит.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал неутешительную статистику гибели людей в Мариуполе. По его словам, из-за российской блокады в городе десятки тысяч убитых людей.