Арестович назвал последствия ядерного удара России
Если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины, война незамедлительно перейдет на российские земли. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в субботу, 16 апреля.
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"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть россияне" будут отброшены. Эта риторика уже не поможет", - сказал эксперт.
По его словам, после использования ядерного оружия властями РФ "может начаться резня".
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"Тогда практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить. Даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?" - отметил Арестович.
Кроме того, советник спрогнозировал, что если в Кремле решатся на такой шаг, в войну сразу вмешается НАТО и призовет Китай присоединиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, и страны мира должны быть к этому готовы.
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