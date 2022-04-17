Арестович назвал последствия ядерного удара России

Использование страной-агрессором ядерного оружия спровоцирует резкую эскалацию со стороны Украины, заявил эксперт.

Если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины, война незамедлительно перейдет на российские земли. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в субботу, 16 апреля.

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"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть россияне" будут отброшены. Эта риторика уже не поможет", - сказал эксперт.

По его словам, после использования ядерного оружия властями РФ "может начаться резня".

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"Тогда практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить. Даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?" - отметил Арестович.

Кроме того, советник спрогнозировал, что если в Кремле решатся на такой шаг, в войну сразу вмешается НАТО и призовет Китай присоединиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, и страны мира должны быть к этому готовы.

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