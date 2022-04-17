Войска Приднестровья оказались не готовы воевать с Украиной — Одесская ОВА
Войска Приднестровья, на территории Молдовы, оказались не готовы к участию в войне против Украины на стороне России. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Так, чиновник говорит, что информация, о том, что первая, вторая и третья бригады так называемой "армии Приднестровья" не готовы воевать, подтвердилась.
"...абсолютно не готовы к ведению боевых действий против Украины", - отметил он.
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Говоря о ситуации в Одессе и области, Братчук добавил, что ночь прошла относительно спокойно. Обстрелов зафиксировано не было.
Вместе с этим украинские защитники продолжают искать диверсантов в регионе, подчеркнул спикер.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что армия готовит наступление в ближайшие дни.
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