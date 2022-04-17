Украина получила первую партию новой военной помощи США - CNN
В Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов. Об этом сообщает представитель Белого дома, передает CNN.
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США впервые согласились предоставить Киеву мощное оружие, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.
В пятницу, 15 апреля, высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил, что первая партия оружия и техники должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа.
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Напомним, ранее сообщалось, что в селе на Сумщине нашли остатки химоружия оккупантов.
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