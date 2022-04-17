Армия США начала учения по украинскому сценарию

Около шести тысяч американских военных начали тренировки по сценариям из Украины и изучают опыт ВСУ.

В калифорнийском Национальном учебном центре Минобороны США начались масштабные военные учения, которые проводятся с использованием ситуаций российского вторжения в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам американских генералов, целью учений является подготовка к боям с противником типа России или Китая с использованием уроков, извлеченных из войны РФ против Украины.

Обучение проводится в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, где русскоязычные ролевики изображают представителей враждебного государства, контролирующих вымышленный город Уджен и постоянно распространяющих в соцсетях дезинформацию против бригады американских военных, готовящихся к атаке на город.

В ближайшие недели, согласно сценарию учений, военнослужащие будут отрабатывать приемы борьбы с врагом, который хочет уничтожить город ракетными залпами для дальнейшего захвата.

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"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на происходящее в Украине и пытается извлечь уроки", - рассказала министр Армии США Кристин Вормут.

По словам генерала, российско-украинский опыт стал убедительной иллюстрацией для США того, сколь важна будет информационная сфера.

"Мы говорили об этом около пяти лет. Но на самом деле мы видим, насколько невероятно сильным оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени", - добавила Вормут.

Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию новой военной помощи США. США впервые согласились предоставить Киеву мощное оружие, включая вертолеты Ми-17, 155-мм пушки Howitzer и дроны Switchblade.

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