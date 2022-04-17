Общий объем помощи в ответ на войну достиг уже 143 млн евро.

Евросоюз выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную поддержку населения, которое пострадало от полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Так, в сообщении говорится, что деньги потратят на "удовлетворение самых насущных гуманитарных потребностей" с помощью предоставления медицинских услуг, доступа к питьевой воде, жилью, защиты и финансовой помощи, а также поддержку в борьбе с гендерным насилием.

Отмечается, что теперь общий объем гуманитарной помощи со стороны Евросоюза в качестве ответа на войну достигает 143 млн евро.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич говорит, что потребности Украины огромны в условиях, когда миллионы граждан или находятся в движении, или находятся в ловушке на территориях, где идут боевые действия.

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На этом фоне ЕС должен быть готов к усилению российских атак на Украину, особенно это касается востока страны.

Ленарчич подчеркивает, что выделенные деньги помогут украинцам в труднодоступных районах, которые лишены доступа к воде, электричеству и здравоохранению, а также украинцам, вынужденным бежать.

"Украина, мы с тобой", - подытожил он.

Напомним, ранее Болгария закрыла свои порты для кораблей РФ.

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