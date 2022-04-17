Россияне убили 60-летнего жителя Бучи только из-за фамилии Навальный

Вражеские солдаты проверили документы мужчины, после чего выстрелили ему в голову.

Российские оккупанты убили 60-летнего жителя Бучи только за то, что он является однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального. Местные жители были свидетелями произошедшего. Подробности передает издание Bild.

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Местная жительница сообщила, что войска РФ застрелили пожилого мужчину по имени Илья Навальный 12 марта..

Оккупанты зашли в многоквартирный дом, где встретили мужчину, спускающегося по лестнице, говорит женщина, отмечая, что просила соседа не выходить на улицу, но он не послушал и все же пошел во двор.

"Потом я слышала выстрелы снова и снова", - добавила она.

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Когда стрельба закончилась, жительница дома вышла и увидела тело Ильи Навального с ранением в области головы. Рядом лежал его паспорт.

Издание отмечает, что убитый Илья Навальный был родом из деревни, расположенной неподалеку от Чернобыля. В этом же населенном пункте жил и отец российского оппозиционера Алексея Навального. Вместе с этим у мужчин совпадает отчество — они оба Ивановичи.

Как бы то ни было, точно неизвестно, был ли убитый родственником Алексея Навального. Однако последний упоминал в интервью, что его отец родом из Чернобыля, а в детстве он проводил у бабушки в родной деревне каждое лето.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция насчитала уже 900 жертв в освобожденных районах Киевщины.

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