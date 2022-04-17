Боевик из "ЛНР" рассказал, как оккупанты в упор застрелили женщину

При этом он вроде был недоволен действиями своих сослуживцев, но решил не мешать им.

Российские оккупанты в упор расстреливают украинок. В этом признался мобилизованный россиянами боевик с незаконной "ЛНР". Его телефонный разговор был перехвачен и обнародован СБУ.

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Так, "герой" в разговоре с женой рассказал о жестоком убийством его сослуживцами женщины.

"...там баба лежит какая-то,… башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит — дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да", - рассказывает боевик.

По его словам, единственной виной убитой было то, что якобы у нее "типа брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".

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Примечательно, что оккупант вроде бы был недоволен таким поведением других боевиков. Но в это же время он не помешал данную военному преступлению. Мужчина только попросил закопать застреленную женщину.

"Вот так в действительности выглядит российское "освобождение"!", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из ОРДЛО устроили мощную перестрелку с россиянами.

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