СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Одесчине
Сотрудники СБУ ликвидировали агентурную сеть России, которая действовала на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
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"В Одесской области нейтрализована агентурная сеть, которая работала на страну-агрессора", - говорится в публикации.
Всего правоохранителями были задержаны три российских агента. Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину лица нагнетали социальное напряжение, а также пытались совершить диверсию. Например, они поджигали леса, проводили постановочные митинги и разрушали транспортные пути.
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После того, как началась война, россияне переориентировали агентов на сбор информации о военных на территории Одесской области, волонтерских центрах, местонахождении блокпостов и настроениях жителей региона, подытожили в СБУ.
Напомним, ранее на Харьковщине задержали супругов-коллаборантов.
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