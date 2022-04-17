СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Одесчине

Перед полномасштабным вторжением РФ они нагнетали социальное напряжение и пробовали совершить диверсию.

Сотрудники СБУ ликвидировали агентурную сеть России, которая действовала на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Читайте также: В селе на Сумщине нашли остатки химоружия оккупантов

"В Одесской области нейтрализована агентурная сеть, которая работала на страну-агрессора", - говорится в публикации.

Всего правоохранителями были задержаны три российских агента. Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину лица нагнетали социальное напряжение, а также пытались совершить диверсию. Например, они поджигали леса, проводили постановочные митинги и разрушали транспортные пути.

Читайте также: Под Житомиром экс-сотрудник Кабмина агитировал за "русский мир"

После того, как началась война, россияне переориентировали агентов на сбор информации о военных на территории Одесской области, волонтерских центрах, местонахождении блокпостов и настроениях жителей региона, подытожили в СБУ.

Напомним, ранее на Харьковщине задержали супругов-коллаборантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.