В Мелитополе агенты РФ расспрашивают местных людей "о настроениях"

В парке временно оккупированного города появились "агенты" в гражданской одежде, которые маскируются под мирных жителей и расспрашивают о том, что происходит в Мелитополе, сообщает журналист.

Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент, который находится в Запорожье.

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Корреспондент сообщил, что в парке появились "агенты", которые переоделись в гражданскую одежду и расспрашивают о том, что происходит в Мелитополе.

"Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат", - рассказал корреспондент.

Он также добавил, что в данных действиях отчетливо виден стиль работы карательных органов РФ.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.