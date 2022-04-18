Военные РФ обстреляли Лисичанск: попадание в патрульную полицию

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области российские оккупанты вчера вечером, 17 апреля, обстреляли Лисичанск. Снаряды попали в здание областного Управления патрульной полиции, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрела Управления патрульной полиции Луганской области ранения получили шесть человек. Сейчас они находятся в больнице.

Российские оккупанты каждый день обстреливают Лисичанск и другие населенные пункты. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты планируют начать в скором времени большое наступление на Донбассе и Луганщине. Их цель – выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Бойцам ВСУ удается отражать атаки российских войск. На некоторых направлениях украинские защитники переходят в контрнаступление.

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Ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты в Луганской области обстреляли Золотое. Повреждено несколько жилых домов.

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