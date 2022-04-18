В Кременной начались уличные бои – глава ОВА

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области российские оккупанты ночью 18 апреля вошли в Кременную. В городе сейчас идут уличные бои, сообщил в Facebook председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг ввел в Кременную очень много военной техники. Однако, украинские бойцы продолжают защищать город.

Гайдай отметил, что в понедельник планировали вывезти мирное население из Кременной. Однако, из-за обстрелов российских оккупантов эвакуацию гражданских отложили.

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17 апреля российские войска нанесли артиллерийский удар по спорткомплексу Олимп в Кременной, в результате чего начался пожар. Площадь возгорания составила 2400 кв. м. Были ли жертвы и пострадавшие – не сообщается.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты в Луганской области обстреляли Золотое. Повреждено несколько жилых домов.

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