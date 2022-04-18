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Ракетный удар по Львову: Погибли 6 человек, ранен ребенок

Российские оккупанты атаковали объекты во Львове
 |  Автор: Юрий Кобзар
Ракетный удар по Львову: Погибли 6 человек, ранен ребенок
Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате ракетного удара по Львову 18 апреля погибли шесть человек, восемь получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", - написал Козицкий.

По его словам, атакованные объекты получили значительные повреждения и начался пожар, погибли люди. Известно, что среди раненных – один ребенок.

Напомним, жителей Харькова призвали без необходимости не выходить на улицу. С таким призывом выступил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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