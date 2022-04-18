Арестович: Войска РФ начали движение в Запорожской области

На этом направлении находится в районе 10 тыс российских военных, говорит политик.

Советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, подполковник Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге, а именно в районе Гуляйполя, что в Запорожской области. Слова эксперта прозвучали в интервью "Фейгин Live".

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"Наконец-то южный фас российской группировки пришел в движение, двинулся, мы ждали этого дня", - говорит Арестович.

По его словам, оккупанты выдвинулись в сторону Гуляйполя. При этом их движение идет "очень аккуратненько".

"...по ротной тактической группе проползая от населенного пункта… Пока в первые два-три (населенные пункты) зашли, наконец-то обозначили хоть какое-то движение", - добавил советник.

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Он также подчеркнул, что на указанном направлении находится в районе 10 тыс военных РФ.

Отметим, что вчера, 17 апреля, Арестович заявил, что РФ не хватит войск для окружения ВСУ на востоке. Кроме того, определенные движения уже начали и украинские военные.

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