Поразили свыше 100 целей россиян: В ВСУ рассказали об успехах на юге

Оккупанты попытались вернуть контроль над Александровкой, но встретили украинских военных.

В Херсонской области ВСУ уничтожили разведгруппу россиян. Также они нанесли значительные потери технике и живой силе врага. Об успехах на юге сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Так, по имеющейся информации, в Херсонской области российские захватчики продолжают предпринимать попытки вернуть контроль над Александровкой, что в 44 км от Херсона.

Очередные отчаянные попытки провести разведку боем обернулись уничтожением разведывательной группы, говорится в сообщении.

На протяжении суток враг совершил свыше 30 обстрелов позиций ВСУ на южном рубеже обороны. Украинские защитники наносили ответные удары, в том числе артиллерийские. Благодаря этому в зоне столкновения было поражено свыше 100 целей противника.

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"Общение потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивных систем залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника", - сказано в публикации.

В это же время в Черном море корабли РФ продолжают проводить разведку, оказывая стратегическое и психологическое давление угрозами ракетных ударов.

Напомним, ранее главный разведчик Украины заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

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