В Ирпене проверяют дома на пригодность к проживанию - мэр

Изначально инженеры исследуют дома, которые полностью уничтожены рашистами.

В Ирпене инженеры Научно-исследовательского института строительного производства исследуют поврежденное жилье местных жителей, чтобы установить пригодность к дальнейшему восстановлению и возможность жить в нем. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр Ирпени Александр Маркушин.

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В городе работают две группы специалистов. Изначально обследуют и дают заключение по домам, которые полностью уничтожены российской армией. Потом инженеры займутся теми домами, куда попали снаряды. Даже - в которых выбиты окна или двери. Будут работать эти комиссии по определенной очередности по всему поврежденному жилищному фонду города. Обращения или заявления писать не следует.

Маркушин обращается к жителям многоквартирных домов, где повреждены только окна, двери или крыша. Людям стоит подать количество и размеры повреждений через руководителя ОСББ, ЖБК, Управляющей компании в Управление инфраструктурного развития инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства ИГС

Жителям приватных домов, у кого повреждены окна или двери, стоит обратиться с заявками на их восстановление по номеру +38 068 173 39 32.

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