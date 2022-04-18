Оккупанты в "Д/ЛНР" проводят принудительную мобилизацию

Для того, чтобы "новобранцы" не сбежали, их перевозят в закрытых железнодорожных вагонах.

Российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию мужчин в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, российские оккупанты на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ловят мужчин на улицах, забирают с работы и из дома, снимают с автобусов. "Новобранцев" одевают в военную форму, забирают документы и отправляют на фронт.

Для того, чтобы "новобранцы" не сбежали, их перевозят в закрытых железнодорожных вагонах. Об этом рассказал житель Донецка, который попал в плен к ВСУ. По его словам, "новобранцам" не говорят, куда их везут и что они будут делать.

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Ранее стало известно, что в городе Кременная (Луганская область) начались уличные бои с российскими оккупантами.

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