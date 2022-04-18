Военные РФ обстреляли жилой район Харькова

Несколько взрывов произошло возле пункта выдачи гуманитарной помощи.

В понедельник утром, 18 апреля, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому массиву Новые Дома в Харькове. В результате один человек погиб, а шестеро – ранены, сообщает "Суспільне".

В сообщении говорится, что несколько взрывов произошло возле пункта выдачи гуманитарной помощи.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в связи с обстрелами российских оккупантов призвал жителей Харькова без необходимости не находиться на улицах. По его словам, в Харькове в связи с обстрелами российских оккупантов ради безопасности ограничат количество людей по пребыванию в одном месте.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. В Харьковской области противник пытается атаковать в районе Изюма.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.

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Харьков, последствия обстрелов / facebook.com/MNSKHARKIV

Харьков, последствия обстрелов / facebook.com/MNSKHARKIV

Харьков, последствия обстрелов / facebook.com/MNSKHARKIV