В Мариуполе погибло около 22 тысяч жителей - советник мэра

В городе совсем не осталось врачей, что еще больше ухудшает гуманитарную ситуацию.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации в блокадном городе. Как пишет телеграм-канал "Оперативный ВСУ", на протяжении дня продолжались бои в Левобережном районе. Российские боевики обстреливают "Азовсталь" со всей артиллерии, что у них есть, но украинские защитники не собираются сдаваться.

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За время полномасштабного вторжения погибло около 22 тысяч мирных жителей, однако количество будет расти, отмечает советник мэра. Также в Мариуполе совсем не осталось врачей, что ухудшает еще больше гуманитарную ситуацию в городе.

По словам Андрющенко, вокруг Мариуполя рашисты развернули 4 фильтрационных лагеря, где удерживаются украинцы перед принудительной депортацией в РФ. По состоянию на 18 апреля, оккупанты удерживают не менее 20 тысяч человек, препятствуя эвакуации. Боевики России специально замедляют процедуру фильтрации и затягивают процесс.

Около 5-7 тысяч человек находятся в фильтрационном лагере в поселке Безыменное, где их тоже планируют депортировать в страну-агрессор.

Ранее мы писали, что солдаты России мечтают не о победе, а о денежных выплатах за военные ранения. В перехвате разговора стало понятно, что жене вовсе неважно, даже если муж погибнет - больше дадут компенсации. В диалоге они даже обсудили, на что потратятся.