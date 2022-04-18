В Минобороны Британии уверены, что РФ пока не в состоянии взять Мариуполь

При этом российские оккупанты применяют тактику, которую применяли в Сирии и Чечне.

В Минобороны Великобритании заявили, что войска РФ пока не в состоянии полностью захватить Мариуполь. Российское командование обеспокоено количеством времени, которое потребуется на взятие города. Об этом говорится на странице оборонного ведомства в Twitter.

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Так, в сообщении указывается, что слаженное сопротивление Украины подвергло силы РФ "серьезному испытанию". Оно отвлекло захватчиков и замедлило их продвижение в других направлениях.

Как бы то ни было, но попытка захватить Мариуполь в первую очередь дорого обошлась мирным жителям. Огромная часть инфраструктуры оказалась разрушенной, граждане несут большие потери.

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Также в британском Минобороны подчеркивают, что при нанесении ударов по населенным пунктам у Мариуполя, РФ использует подход, используемый ей в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016 году.

"И это несмотря на заявление Министерства обороны России от 25 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью войска РФ вошли в Кременную, что на Луганщине, сейчас там идут уличные бои.

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