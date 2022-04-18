Войска РФ обстреляли жилые районы Николаева и Очакова

Об этом сообщило Оперативно-тактическое командование "Юг".

За минувшие сутки, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли Николаев и Очаков. Ракеты с кассетными боеприпасами попали по жилым районам, сообщило в Facebook Оперативно-тактическое командование "Юг".

В сообщении говорится, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не погиб. Были ли пострадавшие – не сообщается.

На юге Украины ночью 18 апреля диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов попыталась проникнуть в тыл ВСУ, но украинские бойцы ее заметили и заставили отступить. По данным ОТК "Юг", на освобожденных от российских войск территории противник активизировал диверсионную работу для того, чтобы дискредитировать украинских бойцов.

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Противник сейчас пытается выйти к административной границе Херсонской области. Также он продолжает блокировать Мариуполь.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.

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