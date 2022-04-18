Буданов о "кадыровцах": Их боятся только русские, а здесь они преступники
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, зачем "кадыровцев" отправили в Украину. Их боятся только сами русские, в нашей стране их считают обычными преступниками. Слова военачальника передает Spiegel.
Читайте также: Оккупанты в "Д/ЛНР" проводят принудительную мобилизацию
Так, по словам Буданова, чеченцы в Украине имеют чисто символическое значение. В действительности "кадыровцы" никогда не принимали участие в крупных боевых действиях.
"...они всегда были за линией фронта, чтобы грабить, насиловать или убивать", - говорит он.
Читайте также: Потери России в войне с Украиной: Данные на 18 апреля
Главный разведчик страны также отметил, что "кадыровцев" боятся только сами россияне. В РФ людей "запугивают такими вещами". В Украине же все иначе. "Кадыровцев" считают обычными преступниками.
Напомним, что комментируя взрывы в Белгороде, Буданов призвал россиян привыкать к инцидентам на своей территории.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.