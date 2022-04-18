Россия активизирует деятельность ДРГ перед Пасхой - МВД
Россия может активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп в преддверии Пасхи. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Читайте также: В МВД предупреждают об опасных "сюрпризах"По словам правоохранителя, украинская сторона не исключает, что российские боевики прибегнут к определенным провокациям.
"Мы в преддверии Пасхальных праздников и, естественно, российская сторона, мы не исключаем, может прибегнуть к определенным провокациям, чтобы потом переложить ответственность на нас. Поэтому Нацполиция будет использовать дополнительные меры безопасности," - отметил Евгений Енин.
Также замминистра подчеркнул, что уже неоднократно наблюдал попытки РФ поддавать ракетно-бомбовым ударам территории военных частей и места хранения топливо-масельных материалов.
"Эти же самые объекты могут стать мишенью вражеских ДРГ. Хочу в который раз обратить внимание на внимательность наших граждан, благодаря которым нам удается часто находить вражеских информаторов и корректировщиков огня," - поведал правоохранитель.
Читайте также: На юге бойцы ВСУ отбили атаку вражеской ДРГЕнин добавил, что не стоит ложно думать, что если в определенной области нет боевых действий, то там невозможны террористические акты.
Ранее мы писали, что кавказцы отказываются воевать в Украине, так как потеряли много своих солдат "не в своей войне". Боевик жалуется другу, что "русаки" используют их, а на потери кавказцев и чеченцев им все равно.