Россия активизирует деятельность ДРГ перед Пасхой - МВД

Национальная полиция готова к провокациям оккупантов.

Россия может активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп в преддверии Пасхи. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

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По словам правоохранителя, украинская сторона не исключает, что российские боевики прибегнут к определенным провокациям.

"Мы в преддверии Пасхальных праздников и, естественно, российская сторона, мы не исключаем, может прибегнуть к определенным провокациям, чтобы потом переложить ответственность на нас. Поэтому Нацполиция будет использовать дополнительные меры безопасности," - отметил Евгений Енин.

Также замминистра подчеркнул, что уже неоднократно наблюдал попытки РФ поддавать ракетно-бомбовым ударам территории военных частей и места хранения топливо-масельных материалов.

"Эти же самые объекты могут стать мишенью вражеских ДРГ. Хочу в который раз обратить внимание на внимательность наших граждан, благодаря которым нам удается часто находить вражеских информаторов и корректировщиков огня," - поведал правоохранитель.

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Енин добавил, что не стоит ложно думать, что если в определенной области нет боевых действий, то там невозможны террористические акты.

Ранее мы писали, что кавказцы отказываются воевать в Украине, так как потеряли много своих солдат "не в своей войне". Боевик жалуется другу, что "русаки" используют их, а на потери кавказцев и чеченцев им все равно.