Кавказцы отказываются идти воевать: Не наша война, пусть "русаки" воюют

В распоряжение СБУ попала личная переписка боевика из Дагестана с другом, которого он отговаривает участвовать в войне.

Свыше двадцати тысяч потерь российской армии дают понять оккупантам, что в Украине им не рады. Таким выводом о войне делится боевик из Дагестана в переписке с другом, который рвется стать добровольцем и убивать украинцев. Служба безопасности Украины опубликовала личную переписку двух кавказцев, которая попала в их распоряжение.

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Захватчик отговаривает друга от участия в войне, так как потери огромнейшие. Кавказец выделяет, что ощутимые потери личного состава и среди "всемогущих" кадыровцев.

"Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне," - подчеркивает вояка.

Также солдат отмечает, что всем все равно на смерти кавказцев, так как их использует русская армия: "Русаки нас используют, нашими руками делают все".

Также боевик признается, что сам бы поехал домой, но могут посадить за дезертирство. В ответ его друг, который уже не горит желанием воевать в Украине, отмечает, что "лучше сесть", чем умереть на украинской земле.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно," - подчеркивает кавказец.

В распоряжении СБУ оказалась переписка кавказца с другом, который хочет стать "добровольцем" российской армии. / СБУ / Facebook

В распоряжении СБУ оказалась переписка кавказца с другом, который хочет стать "добровольцем" российской армии. / СБУ / Facebook

В распоряжении СБУ оказалась переписка кавказца с другом, который хочет стать "добровольцем" российской армии. / СБУ / Facebook

В распоряжении СБУ оказалась переписка кавказца с другом, который хочет стать "добровольцем" российской армии. / СБУ / Facebook

В распоряжении СБУ оказалась переписка кавказца с другом, который хочет стать "добровольцем" российской армии. / СБУ / Facebook

Отметим, что российская армия потеряла 20 600 человек личного состава. Также оккупанты стали беднее на 790 танков, на 2041 бронированную машину, 155 БПЛА оперативно-тактического уровня, 167 самолетов и 147 вертолетов.