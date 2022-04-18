Почта
 

На юге бойцы ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ

Об этом сообщило Оперативно-тактическое командование "Юг".
 |  Автор: Виталий Кулак
На юге бойцы ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

На юге Украины сегодня ночью, 18 апреля, диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов попыталась проникнуть в тыл ВСУ, но украинские бойцы ее заметили и заставили отступить. Об этом в Facebook сообщило Оперативно-тактическое командование "Юг".

В сообщении говорится, что украинские защитники плотно обстреляли вражеских диверсантов, поэтому они отступили.

По данным ОТК "Юг", на освобожденных от российских войск территории противник активизировал диверсионную работу для того, чтобы дискредитировать ВСУ.

Читайте также: Буданов о "кадыровцах": Их боятся только русские, а здесь они преступники

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя в Запорожской области. По предварительной информации, группировка оккупантов там насчитывает около 10 тысяч человек.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов объяснил, почему Россия потерпела поражение под Киевом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK