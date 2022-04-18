На юге бойцы ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ

Об этом сообщило Оперативно-тактическое командование "Юг".

На юге Украины сегодня ночью, 18 апреля, диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов попыталась проникнуть в тыл ВСУ, но украинские бойцы ее заметили и заставили отступить. Об этом в Facebook сообщило Оперативно-тактическое командование "Юг".

В сообщении говорится, что украинские защитники плотно обстреляли вражеских диверсантов, поэтому они отступили.

По данным ОТК "Юг", на освобожденных от российских войск территории противник активизировал диверсионную работу для того, чтобы дискредитировать ВСУ.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя в Запорожской области. По предварительной информации, группировка оккупантов там насчитывает около 10 тысяч человек.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов объяснил, почему Россия потерпела поражение под Киевом.

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