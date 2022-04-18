Ракетный удар по Львову: известно о состоянии раненых
Раненые и травмированные при ракетном ударе российских оккупантов по Львову мирные жители находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Суспільне.
По данным председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, при ракетном ударе по Львову погибли 7 мирных жителей, а 11 человек ранены. Средний возраст раненых составляет 35-45 лет. Среди раненых есть 3-х летний ребенок.
По информации врачей, у раненых множественные травмы. Очень много больных поступило с поражением головы и головного мозга.
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Напомним, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по Львову утром 18 апреля. Четыре крылатые ракеты воздушного базирования выпустили из района Каспийского моря. Пострадала железнодорожная инфраструктура. Из-за обстрела временно не работал железнодорожный вокзал.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение в Запорожской области в районе Гуляйполя.
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