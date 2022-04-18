Ракетный удар по Львову: известно о состоянии раненых

Утром 18 апреля российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по Львову.

Раненые и травмированные при ракетном ударе российских оккупантов по Львову мирные жители находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Суспільне.

По данным председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, при ракетном ударе по Львову погибли 7 мирных жителей, а 11 человек ранены. Средний возраст раненых составляет 35-45 лет. Среди раненых есть 3-х летний ребенок.

По информации врачей, у раненых множественные травмы. Очень много больных поступило с поражением головы и головного мозга.

Читайте также: Буданов о "кадыровцах": Их боятся только русские, а здесь они преступники

Напомним, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по Львову утром 18 апреля. Четыре крылатые ракеты воздушного базирования выпустили из района Каспийского моря. Пострадала железнодорожная инфраструктура. Из-за обстрела временно не работал железнодорожный вокзал.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение в Запорожской области в районе Гуляйполя.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.