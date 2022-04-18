Шмыгаль объяснил, когда в РФ будет дефолт

Страны Евросоюза уже обсуждают запрет на нефть из России.

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в России дефолт произойдет уже в ближайшие недели, так как ее экономика не может справиться с санкциями. Об этом он сказал сегодня, 18 апреля, во время видеообращения.

Шмыгаль отметил, что страны Евросоюза уже обсуждают запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из России. Также планируют усилить санкции в отношении российского "Сбербанка", который принадлежит государству.

Украинский премьер считает, что благодаря этим и другим санrациям в РФ скоро произойдет дефолт, после чего она будет вынуждена вывезти из Украины свои оккупационные войска.

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Напомним, российские войска начали полномасштабное вторжение на украинскую землю 24 февраля. С тех пор они потеряли более 20 тысяч человек, более 750 танков, более 2 тысяч боевых бронированных машин и более 160 самолетов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение в Запорожской области в районе Гуляйполя.

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