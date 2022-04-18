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В Одесской области ВСУ сбили беспилотник россиян

Вражеский БПЛА осуществлял воздушную разведку.
В Одесской области ВСУ сбили беспилотник россиян
Сбитый украинцами 17 апреля "Орлан-10". / Иллюстративное фото

Российская армия стала беднее на еще один беспилотник. Воздушные Силы ВСУ сбили в Одесской области беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который принадлежал росссиянам. Об этом сообщает в Фейсбуке воздушное командование "Юг".

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Вероятно, что это был БПЛА "Орлан-10", цена которого свыше 100 тысяч долларов. 

Вражеский беспилотник летал в небе Украины, чтобы разведать обстановку. 

"Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку," - сообщают в "Юге". 

Ранее мы писали о вечерней сводке новостей с фронта от Генштаба ВСУ. В ведомстве отмечают признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. На Слобожанском и Донецком направлениях оккупанты на отдельных направлениях активизировали наступление и штурм. 

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