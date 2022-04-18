Россия, вероятно, начала наступательную операцию в Восточной операционной зоне - Генштаб

В Слобожанском и Донецком операционных районах оккупанты на отдельных направлениях активизировали наступательные и штурмовые действия.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 18 апреля. Основные усилия врага сосредоточены на установке полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удерживание оккупированных ранее территорий.

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В штабе фиксируют признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. На Слобожанском и Донецком направлениях боевики на отдельных направлениях активизировали наступление и штурм.

С целью усиления наступательных возможностей РФ продолжает формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в Крыму. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

Не исключены провокационные действия и применение рашистами армейской авиации в приграничных с Украиной районах РФ, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупационные войска продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также на установлении полного контроля над городом Мариуполь. За блокадный город идут бои. Россия производит штурмовые действия в районе морского порта.

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Россияне активизировали наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Для наращивания усилий враг продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

На Слобожанском направлении группировка российских солдат продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерией жилые кварталы города.

На Изюмском направлении ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

На территории Белгородской области отмечается развертывание вертолетных площадок.

Оккупанты не прекращают попыток установить полный контроль над Херсонщиной. Ведутся бои в районе Александровки, но для россиян они безуспешны.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают изоляцию побережья Украины, а также ведение разведки.

Ранее мы писали, что боевики, которые находятся под Николаевом, мечтают не о победе РФ в войне, а выжить и разорвать контракт с российской армией. Оккупант рассказывает супруге по телефону, как убегает от украинских военных.