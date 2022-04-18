Потери России в войне с Украиной: Данные на 18 апреля
За прошедшие сутки россияне потеряли около 300 солдат, 17 танков и два самолета
С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уж около 20,6 тысяч солдат, почти 800 танков и более 300 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Так, за период с 24 февраля по 18 апреля общи боевые потери противника составили:
- около 20600 человек личного состава,
- 790 танков,
- 2041 бронированная машина,
- 381 артиллерийская система,
- 130 реактивных систем залпового огня,
- 67 систем ПВО,
- 167 самолетов,
- 147 вертолетов,
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- 1487 автомобилей,
- 8 кораблей,
- 76 цистерн с горючим,
- 155 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 27 единиц специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
Напомним, в Минобороны Британии уверены, что РФ пока не в состоянии взять Мариуполь. При этом российские оккупанты применяют тактику, которую применяли в Сирии и Чечне.
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