Потери России в войне с Украиной: Данные на 18 апреля

За прошедшие сутки россияне потеряли около 300 солдат, 17 танков и два самолета

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уж около 20,6 тысяч солдат, почти 800 танков и более 300 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Так, за период с 24 февраля по 18 апреля общи боевые потери противника составили:

около 20600 человек личного состава,

790 танков,

2041 бронированная машина,

381 артиллерийская система,

130 реактивных систем залпового огня,

67 систем ПВО,

167 самолетов,

147 вертолетов,

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1487 автомобилей,

8 кораблей,

76 цистерн с горючим,

155 БПЛА оперативно-тактического уровня,

27 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в Минобороны Британии уверены, что РФ пока не в состоянии взять Мариуполь. При этом российские оккупанты применяют тактику, которую применяли в Сирии и Чечне.

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