Почта
 

Потери России в войне с Украиной: Данные на 18 апреля

За прошедшие сутки россияне потеряли около 300 солдат, 17 танков и два самолета
 |  Автор: Юрий Кобзар
Потери России в войне с Украиной: Данные на 18 апреля
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уж около 20,6 тысяч солдат, почти 800 танков и более 300 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: В Кременной начались уличные бои – глава ОВА

Так, за период с 24 февраля по 18 апреля общи боевые потери противника составили:

  • около 20600 человек личного состава,
  • 790 танков,
  • 2041 бронированная машина,
  • 381 артиллерийская система,
  • 130 реактивных систем залпового огня,
  • 67 систем ПВО,
  • 167 самолетов,
  • 147 вертолетов,

Читайте также: Еще больше сотни военных РФ отказались воевать в Украине - журналист

  • 1487 автомобилей,
  • 8 кораблей,
  • 76 цистерн с горючим,
  • 155 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 27 единиц специальной техники,
  • 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

facebook.com/GeneralStaff.ua
facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в Минобороны Британии уверены, что РФ пока не в состоянии взять Мариуполь. При этом российские оккупанты применяют тактику, которую применяли в Сирии и Чечне.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK