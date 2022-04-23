Генштаб ВСУ назвал основные направления наступления оккупантов

Сейчас наблюдается два главных направления наступления российских оккупантов.

По состоянию на утро, 23 апреля, наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

На Донецком направлении российские оккупанты наступают вдоль всей линии столкновения. Противник пытается захватить Северодонецк, Славянск, Попасную. Продолжается наступление в направлении Новотошковского.

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На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать ВСУ в районе завода Азовсталь и наносить авиационные удары по городу.

На Запорожском направлении противник усилил свою группировку. На Таврическом и Южнобужском направлениях российские войска улучшают свое тактическое положение и пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла группа криминалистов из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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