На Закарпатье разоблачили псевдопатриота (видео)

Он использовал автомобили с национальной символикой для незаконной перевозки мужчин призывного возраста за границу.

В Закарпатской области правоохранители разоблачили мужчину, который использовал автомобили с национальной символикой и надписями "гуманитарная помощь" и "капеллан" для незаконной перевозки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Установлено, что незаконную переправку военнообязанных украинцев за границу организовал 32-летний мужчина, приехавший в Закарпатскую область из Мариуполя. Пятерых его подопечных задержали на пункте пропуска по информации оперативников Мукачевского пограничного отряда. Они пытались незаконно попасть в Румынию, чтобы не служить в ВСУ.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3. ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Максимальное наказание по этой статье – 9 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали 26-летнего мужчину, который переоделся в женскую одежду и пытался выехать в Молдову.

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Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua