Оккупанты украли зерно из элеватора - омбудсмен

Это произошло на временно оккупированной территории Херсонской области в поселке Новоалексеевка.

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонской области в поселке Новоалексеевка вывезли из элеватора все зерно в Крым. Об этом в Facebook рассказала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, судя по всему, из Крыма похищенное в Украине зерно в дальнейшем отправили в Россию, так как через Керченский мост проследовал поезд, на вагонах которого было написано "зерно".

Денисова отметила, что российские оккупанты заставляют фермеров Херсонской области начать посевную кампанию. Если фермер отказывается, то ему угрожают тюрьмой или конфискацией сельскохозяйственной техники. Урожай оккупанты планируют вывезти в Россию, оставив украинским фермерам только небольшую его часть.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят в Крым и Чечню сельскохозяйственную технику, украденную из украинских сельскохозяйственных предприятий.

Между тем, в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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