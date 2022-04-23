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Стали известны планы оккупантов в Херсонской области

Об этом рассказало Оперативно-тактическое командование "Юг".
 |  Автор: Виталий Кулак
Стали известны планы оккупантов в Херсонской области
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские оккупанты, вторгшиеся в феврале в Украину, могут попытаться выйти к административной границе между Херсонской и Николаевской областями. Такую возможность не исключает Оперативно-тактическое командование "Юг".

В сообщении пресс-центра ОТК "Юг" в Facebook говорится, что на юге Украины обстановка остается стабильно напряженной. Российские оккупанты укрепляют ранее захваченные позиции. Они также перебрасывают подкрепления. Не исключается, что оккупанты планируют полностью захватить Херсонскую область.

Кроме того, российские оккупанты на Херсонщине продолжают подготовку к проведению псевдореферендума по созданию так называемой "ХНР". Они ведут соответствующую пропаганду среди местных жителей.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, сейчас наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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