Генштаб назвал потери ВС РФ: 21 800 личного состава и 2238 бронированных машин

На счету у украинских защитников 873 ликвидированных танка российских оккупантов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о потерях ВС РФ за период с 24 февраля по 24 апреля. Российские захватчики потеряли личного состава 21 800 человек. В сравнении со вчерашней сводкой - минус 200 за сутки. Также боевики стали беднее на 873 танка и 2238 единиц боевых бронированных машин.

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У россиян стало меньше артиллерийских систем на 408 единиц, а также реактивных систем залпового огня - на 147 единиц.

Говоря об авиации, ВС РФ потеряли 179 самолетов и 154 вертолета, а также 69 систем противовоздушной обороны.

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Россияне стали беднее на 1557 единиц автомобильной техники, 76 цистерн с ПММ и 8 кораблей.

Украинские защитники ликвидировали вражеские беспилотники оперативно-тактического уровня в количестве 191 единица, 28 специальной техники и 4 пусковых установки ОТРК и ТРК.

Ориентировочные потери врага. / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее мы писали, что рашисты держат военнопленных ВСУ в колониях общего режима на юге РФ. Большинство заключенных расформировали, но часть оставили. Данный эпизод демонстрирует нарушение россиянами правил поведения с военнопленными согласно международных конвенций.