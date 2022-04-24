Подоляк предлагает РФ специальные переговоры в рамках " трех мариупольских шагов"

Несмотря на праздник и путинский приказ "не штурмовать", "Азовсталь" продолжают атаковать боевики.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что россияне без остановки атакуют "Азовсталь" в Мариуполе. В связи с тем, что боевики продолжают штурмовать место, где находятся мирные жители и украинские защитники, член переговорной группы предлагает РФ три "мариупольских шага". Об этом советник главы ОП написал в Твиттере.

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Подоляк задается риторическим вопросом, кто отдавал приказ "не штурмовать". А именно Путин на той самой встрече с Шойгу, запись с которой вызывает больше вопросов, чем ответов.

"Прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольский Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма," - сообщает политик.

В связи с вышесказанным, представитель Офиса президента предлагает России подумать об остатках репутации, для чего он сообщает о необходимости выполнения тех пунктов. Подоляк предлагает объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно предоставить гуманитарный коридор для гражданских. Согласиться на "спец-раунд переговоров", чтобы забрать или обменять военных.

Российская сторона пока не отреагировала. Однако от пасхального перемирия, которое предлагал Папа Римский, Кремль цинично отказался.

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