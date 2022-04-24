В Мариуполе ВС РФ убили наводчика российских "Градов" на микрорайон "Восточный" в 2015 году

Тогда, 7 лет назад, погиб 31 человек и свыше 100 получили ранения. Но коллаборанту удалось избежать наказания благодаря "правке Савченко".

В блокадном Мариуполе армией РФ был убит Валерий Кирсанов, бывший сотрудник правоохранительных органов. Именно он корректировал российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году. О смерти коллаборанта рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

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Андрющенко подчеркивает, что изменщика родины настигла карма. В результате его наводки российским боевикам 24 января 2015 года в Мариуполе погиб 31 человек и более 100 получили ранения разной степени тяжести.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов," - сообщил советник главы города.

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Отметим, что тогда, в 2015 году, помимо человеческих потерь серьезно пострадала инфраструктура "Восточного". Было повреждено 55 многоэтажных домов, из которых 11 - было прямое попадание ракет, также в частные дома, школы и детские сады.

Уже 25 января СБУ задержала Кирсанова. В 2019 суд признал коллаборанта виновным в корректировке вражеского обстрела и приговорил к 9 годам тюрьмы. Но уже 15 августа 2019 года Кирсанов оказался на свободе благодаря "закону Савченко".

Ранее мы писали, что полк "Азов" показал разрушенный Мариуполь. Защитники блокадного города задались вопросом, возможно ли воскресить те разрушения, что нанесла российская армия.