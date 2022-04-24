На Черниговщине нарушителям режима светомаскирования будут отключать свет - ОВА

Регион находится под угрозой авианалетов и обстрелов.

В Черниговской области нарушителям, которые не соблюдают режим светомаскирования, будут отключать электричество. С таким решением выступил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Губернатор подчеркнул, что Черниговщина находится по угрозой авианалетов и обстрелов. Поэтому любой яркий свет в позднее время суток - помощник для наводчиков и самолетов.

"Чернигов, Нежин Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток в многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков," - отмечает Чаус.

Также глава ОВА добавил, что в темное время суток можно использовать только слабый свет - только при полном затемнении окон шторами, которые не пропускают свет.

"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения," - подчеркивает Вячеслав Чаус.

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