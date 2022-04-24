На захваченных территориях Харьковщины боевики пытаются ввести рубли - разведка

Активизировалось движение волонтеров, которые помогают едой, водой и лекарствами тем, кто отказывается от российской "помощи".

Местные жители временно захваченных населенных пунктов Харьковщины массово отказываются от "гуманитарной помощи" оккупантов и занимаются самоорганизацией. Так, активизировалось движение волонтеров. Учитывая сложную социальную ситуацию с едой, водой и медикаментами, люди объединяются и помогают друг другу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

Читайте также: Низкий моральный дух ВС РФ снижает боевую эффективность врага - разведка Британии

В Великобурлуцком районе волонтеры разносят по домам продукты и лекарства для малообеспеченных. Для этого они сами собирают деньги, приницпиально отказываясь от псевдо-помощи оккупантов.

В Купянском районе отсутствует вода. Поэтому волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Однако с питьевой водой ситуация крайне напряженная. 21-23 апреля рашисты отбирали генераторы у гражданских, чтобы использовать в своих целях.

В ГУР отмечают, что российские боевики шокированы активностью и самоорганизацией украинцев: "В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством".

Военнослужащие и ФСБ-шники пытаются деморализовать мирных жителей, распространяя фейки, что якобы "Украина отключила электричество населенных пунктов", а также, что "Харьков почти захвачен россиянами". Вместе с тем усиливают контроль над телефонной и интернет-связью. В Харьковской области враг устанавливает оборудование мобильного оператора "Мегафон".

Также рашисты пытаются ввести в обиход российские рубли, а жителей агитируют выезжать в РФ для покупок продуктов и лекарств.

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии заявил, что Украине не место в Евросоюзе. Украинское министерство иностранных дел уже отреагировало на такие громкие заявления. В МИД Украины разочарованы данной позицией Австрии.