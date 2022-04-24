Низкий моральный дух ВС РФ снижает боевую эффективность врага - разведка Британии

Украинские защитники отбили многочисленные атаки россиян на Донбассе.

Военная разведка Великобритании сообщает свежий отчет по поводу войны России против Украины. Разведчики отмечают, что украинские защитники отбили многочисленные атаки ВС РФ на Донбассе. Об этом ведомство сообщает в Твиттере.

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Несмотря на достижение противника некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям. Именно это и нанесло значительного вреда войскам России.

В разведке отмечают, что низкий моральный дух ВС РФ и ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию значительно снижают боевую эффективность боевиков.

Разведка Британии отмечает уменьшение эффективности сил врага в связи с низким моральным духом. / twitter.com/defencehq

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