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Низкий моральный дух ВС РФ снижает боевую эффективность врага - разведка Британии

Украинские защитники отбили многочисленные атаки россиян на Донбассе.
Низкий моральный дух ВС РФ снижает боевую эффективность врага - разведка Британии
Боевики потеряли 21 800 личного состава. / День

Военная разведка Великобритании сообщает свежий отчет по поводу войны России против Украины. Разведчики отмечают, что украинские защитники отбили многочисленные атаки ВС РФ на Донбассе. Об этом ведомство сообщает в Твиттере.

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Несмотря на достижение противника некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям. Именно это и нанесло значительного вреда войскам России.

В разведке отмечают, что низкий моральный дух ВС РФ и ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию значительно снижают боевую эффективность боевиков. 

Разведка Британии отмечает уменьшение эффективности сил врага в связи с низким моральным духом. / twitter.com/defencehq
Разведка Британии отмечает уменьшение эффективности сил врага в связи с низким моральным духом. / twitter.com/defencehq

Ранее мы писали, что полк "Азов" показал снимки разрушенного Мариуполя. Защитники задаются вопросом в Пасху, хватит ли божественного чуда на воскресение разрушений города.

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