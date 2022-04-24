В Одессе женщину от ракеты спасла "шапочка из фольги"

Украинка находилась в парикмахерской, когда вражеская ракета попала в салон.

23 апреля российская сторона обстреливала Одессу. Во время бомбардировки женщина находилась в салоне красоты, где красила волосы. По стечению обстоятельств вражеская ракета попала именно в парикмахерскую. Одесситку спасла "шапочка из фольги". Об этом истории пишут телеграм-каналы.

Читайте также: Итоги 23.04: Удар по Одессе и ликвидация генералов

Местная жительница попала под ракетный обстрел. Однако чудом спаслась от смерти благодаря шапочке, которую используют в парикмахерских для покраски волос.

Когда одесситка снимала фольгу с волос, то увидела, как много осколков в ней застряло.

"Как бы смешно не звучало, но эта шапочка из фольги меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, то столько осколков вытряхнула," - делится женщина.

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк описал "достижения" российской армии за 60 дней войны. Боевики показали, что умеют воевать только против мирных жителей, показали свою "богатую" страну, что аж воруют у украинцев собачьи будки и унитазы, а также смогли объединить Европу и вызвать к себе коллективную ненависть.