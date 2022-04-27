Армия РФ вновь ударила по мосту в Затоке

В результате удара никто из сотрудников железной дороги не пострадал

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет / t.me/voynareal

Сегодня утром в 06:45 оккупанты нанесли второй удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Об этом сообщил Александр Камышин, председатель правления АО "Укрзализныця".

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"Пострадавших железнодорожников нет. Степень поражения инфраструктуры сможем определить после окончания воздушной тревоги”, - написал Камышин в своем Telegram-канале.

Отметим, что это уже второй удар по важному для сообщения мосту. Вчера российская армия уже нанесла ракетный удар, из-за чего был поврежден мост через Днестровский лиман. Позже он был открыт для реверсного проезда.

Также в сети появились видео момента взрыва моста на Днестровской лимане, а также фото последствий вражеского удара.

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