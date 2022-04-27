Подоляк о взрывах в России: Русские изучают понятие "демилитаризация"

Карма является "жестокой штукой", говорит политик.

Советниках главы Офиса президента и участник мирных переговоров с Россией Михаил Подоляк прокомментировал взрывы, которые произошли на территории Курской, Воронежской и Белгородской областей в ночь и утром 27 апреля. Он говорит, что русские тоже начали изучать понятие "демилитаризация". Его активно продвигала пропаганда Кремля для оправдания нападения на Украину. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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По словам Подоляка, в Воронежской, Белгородской и Курской областях, которые граничат с Украиной, периодически горят крупные топливные базы, снабжающие технику РФ, и взрываются склады с боеприпасами. Хоть причины и разные, но подобное случается все чаще и все "увереннее".

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать", - пишет советник.

Он подчеркивает, что при настолько масштабном и интенсивном вторжении в Украину у россиян не получится "отсидеться".

"И поэтому разоружение складов убийц - это абсолютно естественный, природный процесс. Карма - штука жестокая", - добавляет политик.

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Вместе с этим Подоляк отметил, что военная инфраструктура приграничных областях РФ может разрушаться по разным причинам.

"Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", - подытожил переговорщик.

Напомним, ранее губернаторы российских областей заявляли о взрывах на складе боеприпасов, работе ПВО и сбитии беспилотника.

А несколькими днями ранее в российском Брянске горели нефтехранилища, в том числе российских военных.

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