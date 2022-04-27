Украинские хакеры взломали более 80 российских баз данных

Чаще всего киберспециалисты работают по публичным целям и критической инфраструктуре, но есть и другие цели.

Украинские хакеры, которые ранее отбивали атаки врага в киберпространстве, успешно перешли в контратаку. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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Федоров рассказал, что украинские хакеры уже взломали более 80 баз данных, которые являются критическими для России. Среди взломанных баз данных встречаются базы данных граждан, бизнеса, а также достаточно сенситивные данные.

"Цифровая блокада сделала, например, что ВКонтакте не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", - сказал Федоров.

Также по словам Федорова, киберспециалисты работают по публичным целям. Однако есть и непубличные цели, о которых сейчас не может говорить. У противника сейчас ситуация сложная, поскольку украинским хакерам удается не только защищаться, но и атаковать.

"Они сейчас больше фокусируются на энергетической сфере и критической инфраструктуре. Но и вся наша борьба нацелена на защиту в этих секторах и на контратаках. Если до этого два года мы защищались, то сейчас мы контратакуем и все киберсообщество направлено на поиск уязвимостей, использование различных векторов атак на инфраструктуру РФ", - заверил чиновник.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.