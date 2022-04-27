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В сети показали руины харьковских вузов

Харьков известен, как студенческая столица Украины. За время войны разрушениям подверглись в том числе здания вузов
 |  Автор: Юрий Кобзар
В сети показали руины харьковских вузов
Один из наиболее пострадавших вузов / t.me/synegubov

В Харькове, который с первого дня войны без остановки обстреливают оккупанты, были разрушены здания нескольких вузов. Фото с последствиями варварских бомбардировок врага показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"На фото – лучшие вузы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские оккупанты. Стены – отстроим. А статус студенческой столицы и наш научный потенциал мы обязательно сбережем!" – заявил губернатор.

На опубликованных кадрах запечатлены последствия российских обстрелов центральной части Харькова. Наибольшие разрушения получило здание Экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина, а также главный корпус Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Напомним, в ОП рассказали о ходе восстановления освобожденных регионов. Население Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и части Харьковской области возвращается к полноценной жизни.

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