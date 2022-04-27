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Атаки РФ на Рубежное заканчиваются потерями в личном составе: Захлебываются их 200-ми и 300-ми

Пропаганда РФ уже несколько раз заявляла о якобы "взятии" Рубежного, но на самом деле ВСУ продолжают держать оборону и уничтожать врага.
Атаки РФ на Рубежное заканчиваются потерями в личном составе: Захлебываются их 200-ми и 300-ми
Нацгвардия показала "репортаж из ада". / Скрин видео

Два месяца, как в Рубежном Луганской области идут тяжелые бои. За этот период российские пропагандисты несколько раз заявляли о своих якобы "победах" и "взятиях" города, но реальность совсем иная. Украинский боец Национальной гвардии Украины рассказал о безуспешных попытках РФ продвинуться вглубь Рубежного. Об этом пишет Liga.net.

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"Шкипер" рассказывает, что попытки россиян продвинуться в Рубежном заканчиваются неудачами. ВС РФ несут огромные потери: "все атаки захлебываются их 200-ми и 300-ми". 

В отместку за проигранные бои на земле, рашисты устраивают крупнокалиберные обстрелы и наносят авиаудары. В результате Рубежное разрушено на 70%, взорваны цистерны с азотной кислотой. 

"Несмотря на многократное преимущество оккупационных войск в численности и помощь врагу местного председателя-коллаборанта, который уже не в первый раз переодевается и меняет свою риторику, украинские военные держат оборону и активно уничтожают наступательную технику и пехоту врага," - отмечает боец. 

Также Нацгвардия подготовила репортаж, в котором показала украинскую оборону Рубежного. 

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА назвал главные направления боев в области. В планах боевиков наступать в Попаснянском районе на село Орехово и поселок Нижнее, чтобы захватить Попасную и Рубежное, а после - атаковать Северодонецк.

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