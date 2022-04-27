У братьев Медведчука и Казака проводят обыски – пресса

Их подозревают в возможной незаконной добыче песка в карьерах во Львовской области.

Во Львовской области сегодня, 27 апреля, сотрудники ГБР в рамках расследования уголовного производства проводят обыски по местам регистрации и собственности братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В частности, известно, что обыски проходят во Львове, в Сокольниках и Пустомытах.

По данным Bihus.Info, обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением и нарушении правил охраны или использования недр. Фигурантов подозревают в незаконной добыче песка в карьерах во Львовской области.

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Добычу песка ведет компания, конечными бенефициарами которой являются родной брат Виктора Медведчука – Сергей Медведчук и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак.

Напомним, в 2021 году Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене. Он сейчас находится за границей. Виктора Медведчука тоже обвиняют в госизмене.

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Ранее правоохранители сообщили о подозрении в преступлении 10 таможенникам, которые содействовали контрабанде нефтепродуктов компаниями, к которым близок задержанный Виктор Медведчук.

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